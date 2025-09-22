La forza di una donna dal 29 settembre puntate più corte | cosa sappiamo sulla durata reale

Da lunedì 29 settembre 2025 la finestra feriale di La forza di una donna resta fissata alle 16:10 su Canale 5, ma con una durata leggermente più compatta: chiusura attesa intorno alle 16:55 (finestra 16:10–16:55 circa), a ridosso di Dentro la notizia delle 17:00. L’obiettivo è tenere il palinsesto regolare, riducendo gli slittamenti e rendendo l’orario più prevedibile per chi segue nel pomeriggio. La compressione riguarda soprattutto i break pubblicitari e i tempi di raccordo tra programmi: stesso episodio, ma con confezione più snella per non invadere la fascia informativa. In pratica cambia l’involucro, non il cuore della storia: gli snodi vengono posizionati in modo da evitare tagli penalizzanti e mantenere la linearità della visione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it