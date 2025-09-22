La forza di una donna anticipazioni 22 Settembre 2025

Hatice è inquieta, tormentata da dubbi che non riesce più a ignorare. I vestiti costosi trovati nell’armadio di Sirin e il denaro scoperto da Enver hanno acceso in lei una preoccupazione crescente. Così, con il cuore colmo di apprensione, decide di affrontare la figlia. Le sue domande sono dirette, ma cariche di dolore: vuole capire, vuole sapere cosa si nasconde dietro quei lussi improvvisi. Sirin, inizialmente spiazzata, si chiude in un silenzio teso. Ma di fronte all’insistenza della madre, cede. Con voce incerta, confessa di avere un nuovo fidanzato. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

