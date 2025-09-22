La forza della vedova Erika con il ciondolo insanguinato Sembrava un morto felice
Erika Kirk è determinata a portare avanti l'eredità del marito Charlie, l'attivista e influencer conservatore ucciso mentre parlava alla Utah Valley University il 10 settembre, e pur se non è facile trovare il senso alla tragedia che ha colpito la sua famiglia, definisce la scomparsa del 31enne come «il piano di Dio». La donna, ex miss Arizona e con un dottorato in leadership cristiana, si racconta in un'intervista al New York Times poco prima della cerimonia di commemorazione di Kirk allo State Farm Stadium di Glendale, e ripercorre i giorni dopo la morte del marito. Erika confessa che non ha ancora lavato gli asciugamani usati dall'attivista per la sua ultima doccia, e che non riesce a dormire nella loro camera da letto, mentre al collo indossa il ciondolo macchiato di sangue che lui portava quando è stato colpito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: forza - vedova
Serve la forza degli Stati Uniti d'Europa. Ora in diretta dalla stazione marittima di Napoli con Benedetto Della Vedova, Maria Elena Boschi, Sandro Gozi, Piero De Luca, Manuela Zambrano e Enzo Peluso - facebook.com Vai su Facebook
Duecentomila ai funerali di Kirk. La vedova: Perdono il giovane che gli ha tolto la vita - Trump: Kirk voleva il meglio per i suoi oppositori, io li odio; Charlie Kirk, la vedova: Indosso suo ciondolo insanguinato; Funerali di Charlie Kirk, Trump dietro un vetro antiproiettile. La vedova in lacrime: “Perdono il suo killer”. Vance: “Ha cambiato la storia americana”.
La forza della vedova Erika con il ciondolo insanguinato. "Sembrava un morto felice" - Erika Kirk è determinata a portare avanti l'eredità del marito Charlie, l'attivista e influencer conservatore ucciso mentre parlava alla Utah Valley University il 10 settembre, e pur se non è facile t ... msn.com scrive
Charlie Kirk, la vedova: "Indosso suo ciondolo insanguinato" - Erika Kirk ha raccontato che la collana è stata rimossa dal corpo del marito mentre i medici tentavano di fermare l'emorragia ... Lo riporta msn.com