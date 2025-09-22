la forza della vedova erika con il ciondolo insanguinato sembrava un morto felice

Erika Kirk è determinata a portare avanti l'eredità del marito Charlie, l'attivista e influencer conservatore ucciso mentre parlava alla Utah Valley University il 10 settembre, e pur se non è facile trovare il senso alla tragedia che ha colpito la sua famiglia, definisce la scomparsa del 31enne come «il piano di Dio». La donna, ex miss Arizona e con un dottorato in leadership cristiana, si racconta in un'intervista al New York Times poco prima della cerimonia di commemorazione di Kirk allo State Farm Stadium di Glendale, e ripercorre i giorni dopo la morte del marito. Erika confessa che non ha ancora lavato gli asciugamani usati dall'attivista per la sua ultima doccia, e che non riesce a dormire nella loro camera da letto, mentre al collo indossa il ciondolo macchiato di sangue che lui portava quando è stato colpito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

