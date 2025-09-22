La fortuna torna a baciare l’Agrigentino centrata una vincita al 10eLotto da oltre 11 mila euro
La dea bendata fa tappa in provincia di Agrigento con il 10eLotto. Nell’ultima estrazione è stata infatti centrata una vincita da 11.250 euro grazie a un “6 Oro”.La giocata fortunata è stata convalidata a Sambuca di Sicilia, in viale Gramsci, regalando una soddisfazione al territorio agrigentino. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: fortuna - torna
