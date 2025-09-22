La Flotilla verso Gaza | tutte le ultime notizie sulla missione umanitaria

Attivisti, giornalisti, avvocati e artisti da 44 Paesi, a bordo di circa 34 imbarcazioni per lo più di piccole e medie dimensioni, hanno preso parte alla Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria partita da Barcellona, Tunisi, Genova e dalla Sicilia. Il 19 settembre la Flotilla è salpata da. 🔗 Leggi su Today.it

Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”

Tony Lapiccirella, italiano in missione verso Gaza con la Freedom Flotilla: “Rischieremo, ma siamo pronti”

Freedom Flotilla Coalition ci riprova: la nave Handala è salpata da Siracusa verso Gaza

Mentre le imbarcazioni delle Global Sumud Flotilla solcano il Mediterraneo verso Gaza con il pericolo droni – circa 40 i natanti – e nel giorno dello sciopero per fermare gli attacchi di Israele nella Striscia, l’equipaggio ha chiesto ufficialmente “l’istituzione di un - facebook.com Vai su Facebook

È partita la Global Flotilla verso Gaza. È un’iniziativa inutile perché non arriverà a destinazione essendoci una guerra in corso, dalla Flotilla vengono cacciati i giornalisti, non si sa chi la finanzi e soprattutto vari suoi componenti hanno legami documentati con - X Vai su X

"Sostenere la Flotilla". L'appello di Hamas per la carovana di barche diretta a Gaza - L'organizzazione terroristica sembra avere un forte interesse sia verso la flotilla che verso il movimento mondiale pro Pal, sempre più rumoroso ... Secondo msn.com

Sciopero per Gaza, ventimila a Venezia verso il porto: a Milano e Genova la pioggia non ferma i cortei di studenti e lavoratori - A Torino e Bologna studenti bloccano ingressi universitari: "Stop al genocidio" ... Da ilfattoquotidiano.it