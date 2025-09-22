La Flotilla verso Gaza | tutte le ultime notizie sulla missione umanitaria

Today.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attivisti, giornalisti, avvocati e artisti da 44 Paesi, a bordo di circa 34 imbarcazioni per lo più di piccole e medie dimensioni, hanno preso parte alla Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria partita da Barcellona, Tunisi, Genova e dalla Sicilia. Il 19 settembre la Flotilla è salpata da. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: flotilla - verso

Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”

Tony Lapiccirella, italiano in missione verso Gaza con la Freedom Flotilla: “Rischieremo, ma siamo pronti”

Freedom Flotilla Coalition ci riprova: la nave Handala è salpata da Siracusa verso Gaza

La Flotilla, finalmente riunita, fa rotta su Gaza; La Global Sumud Flotilla riuscirà a partire verso Gaza dopo gli attacchi? Come seguire la flotta in tempo reale; In barca verso Gaza con la Flotilla: Portiamo aiuti e ce la faremo.

flotilla verso gaza tutte"Sostenere la Flotilla". L'appello di Hamas per la carovana di barche diretta a Gaza - L'organizzazione terroristica sembra avere un forte interesse sia verso la flotilla che verso il movimento mondiale pro Pal, sempre più rumoroso ... Secondo msn.com

flotilla verso gaza tutteSciopero per Gaza, ventimila a Venezia verso il porto: a Milano e Genova la pioggia non ferma i cortei di studenti e lavoratori - A Torino e Bologna studenti bloccano ingressi universitari: "Stop al genocidio" ... Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Verso Gaza Tutte