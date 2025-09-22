Mentre le imbarcazioni delle Global Sumud Flotilla solcano il Mediterraneo verso Gaza con il pericolo droni – circa 40 i natanti – e nel giorno dello sciopero per fermare gli attacchi di Israele nella Striscia, l’equipaggio ha chiesto ufficialmente “l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta che faccia luce sulle relazioni istituzionali ed economiche tra Italia e Israele”. La polemica politica si è accesa dopo le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani pronunciate il 20 settembre durante la festa della testata Open: “Quando si dice ‘bisognava mandare la protezione militare, non è che possiamo dichiarare guerra a Israele e accompagnare con la Marina militare la flottiglia e violare il blocco navale di Israele – ha dichiarato il vicepremier – Bisogna sempre pensare alle conseguenze, perché tanti parlano e dicono cose a vanvera che non hanno nessuna fattibilità”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Flotilla risponde a Tajani e invoca commissione d’inchiesta su relazioni Italia-Israele: “Il ministro rispetti il diritto, blocco navale illegale”