La fine di the late show | il cugino fittizio di stephen colbert deve concludere la serie

Il futuro del celebre The Late Show di Stephen Colbert si avvicina a un momento cruciale, con la possibilità di un suo definitivo epilogo. Una recente apparizione inattesa di uno dei personaggi più amati della televisione dimostra che un finale memorabile potrebbe essere raggiunto attraverso una scelta inaspettata e creativa. La reintroduzione di uno dei più grandi personaggi della TV rappresenta forse l’unico modo per rendere omaggio alla sua eredità culturale. la risurrezione immaginaria del late show di stephen colbert come chiusura perfetta. 20 anni dopo, i suoi fan continuano a scrivere “The Wørd” in Unicode. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - La fine di the late show: il cugino fittizio di stephen colbert deve concludere la serie

In questa notizia si parla di: fine - late

