La filiera circolare del Gruppo Cremonini

DI IMPRESA, CIBO E TERRITORIO si parlerà ampliamente nell’appuntamento modenese di ’Agrofutura’. La giornata è organizzata dal nostro giornale e ha molti partner nel territorio. Imprese e istituzioni sono infatti chiamate a dialogare sui temi di sviluppo dell’agricoltura. Fra i partner del nostro giornale per ’Agrofutura’ c’è anche il gruppo Cremonini, che al suo interno ha diverse imprese. Da oltre 25 anni Inalca, società del Gruppo Cremonini leader nel settore delle carni, con 9mila dipendenti e un fatturato 2024 di 3,23 miliardi di euro, ha costruito una propria filiera integrata e circolare del bovino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
CPR System: 30 anni di impegno sostenibile Il primo Bilancio di Sostenibilità conferma il modello di business circolare e la leadership nella filiera ortofrutticola #aziende #sostenibilità #redea #cprsystem @raffaelaqu - X Vai su X
Tutto pronto per “Il futuro del mondo legno: economia circolare e risorse forestali”, l’evento di Consorzio Rilegno e Conlegno, con il patrocinio della European Commission, per riflettere sulle sfide attuali della filiera del legno, tra gestione sostenibile delle risors - facebook.com Vai su Facebook
Inalca, Giovanni Sorlini : L’etica d’impresa per una produzione sempre più sostenibile; Inalca per l’ambiente: Economia circolare per ridurre gli impatti; L’intervento di Inalca. Bovini da carne, filiera integrata e circolare - IZ.
