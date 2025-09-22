La filiera circolare del Gruppo Cremonini

DI IMPRESA, CIBO E TERRITORIO si parlerà ampliamente nell’appuntamento modenese di ’Agrofutura’. La giornata è organizzata dal nostro giornale e ha molti partner nel territorio. Imprese e istituzioni sono infatti chiamate a dialogare sui temi di sviluppo dell’agricoltura. Fra i partner del nostro giornale per ’Agrofutura’ c’è anche il gruppo Cremonini, che al suo interno ha diverse imprese. Da oltre 25 anni Inalca, società del Gruppo Cremonini leader nel settore delle carni, con 9mila dipendenti e un fatturato 2024 di 3,23 miliardi di euro, ha costruito una propria filiera integrata e circolare del bovino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net