La Fenice Beatrice Venezi è il nuovo direttore musicale | Emozionata e grata

(Adnkronos) – Il direttore d'orchestra Beatrice Venezi sarà il nuovo direttore musicale stabile del Teatro La Fenice di Venezia. L'annuncio è stato dato oggi dalla Fondazione lirico-sinfonica veneziana. La decisione, "maturata a seguito di proficui colloqui e della disponibilità manifestata dal Maestro", è stata approvata all'unanimità dal presidente della Fondazione, il sindaco di Venezia Luigi . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it