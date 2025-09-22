La Fenice Beatrice Venezi è il nuovo direttore musicale | Emozionata e grata
(Adnkronos) – Il direttore d'orchestra Beatrice Venezi sarà il nuovo direttore musicale stabile del Teatro La Fenice di Venezia. L'annuncio è stato dato oggi dalla Fondazione lirico-sinfonica veneziana. La decisione, "maturata a seguito di proficui colloqui e della disponibilità manifestata dal Maestro", è stata approvata all'unanimità dal presidente della Fondazione, il sindaco di Venezia Luigi . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: fenice - beatrice
Teatro La Fenice, ufficiale la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale: Brugnaro festeggia, opposizioni attaccano
Beatrice Venezi è la nuova Direttrice del Teatro La Fenice di Venezia: le sue prime parole
Beatrice Venezi è il nuovo direttore musicale della Fenice di Venezia. Il sindaco Brugnaro: «Professionalità ed energia i suoi valori aggiunti» - X Vai su X
Beatrice Venezi direttore d’orchestra stabile alla Fenice di Venezia: e alla Sinistra viene un ictus - facebook.com Vai su Facebook
Beatrice Venezi è la nuova Direttrice del Teatro La Fenice di Venezia: le sue prime parole - Beatrice Venezi è stata nominata all'unanimità come nuova direttrice del teatro La Fenice di Venezia: "Sono profondamente onorata di ricevere questo ... Come scrive fanpage.it
La Fenice, Beatrice Venezi direttrice musicale: «Emozione e gratitudine». Zaia: è tra le poche donne al mondo ai vertici dei teatri lirici - Beatrice Venezi è la nuova direttrice musicale della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia. Segnala ilgazzettino.it