La duchessa di Sussex appare accanto a Harry con un look leggero e raffinato al concerto benefico dedicato ai primi soccorritori della contea
M eghan Markle e il principe Harry hanno fatto un’apparizione a sorpresa al One805LIVE! Rock for First Responders, il concerto benefico che sostiene i primi soccorritori di Santa Barbara attraverso fondi per attrezzature e programmi di supporto psicologico. La coppia ha partecipato all’evento per premiare Loren Country, della Air Support Unit. Courtney, pilota con oltre 22 anni di servizio e più di 10.000 ore di volo, è stato celebrato per il suo impegno e la sua dedizione. Per l’occasione, la duchessa di Sussex ha scelto la sua designer preferita e un outfit che ha raccontato con eleganza la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. 🔗 Leggi su Iodonna.it
