La Direzione Pd torna a riunirsi dopo 7 mesi ma solo per la relazione della segretaria

AGI - "Relazione della segretaria". È l'unico punto all'ordine del giorno della direzione nazionale convocata per domani alle 11 di mattina. Un appuntamento atteso da sette mesi, da quel 19 febbraio che segnò l'ultima riunione del 'parlamentinò. Nonostante questo, lo scarno ordine del giorno, unito al timing scelto per la direzione, ha provocato forti malumori soprattutto nella minoranza Pd. Lo zoccolo duro dei riformisti dem chiedono da tempo un momento di discussione politica per fare il punto su temi quali la politica internazionale, il flop del referendum sul lavoro, la strategia sulle alleanze.

L’Aventino della destra Pd contro Bonaccini e Schlein; Pd, perché Schlein convoca la direzione; Direzione Pd, mossa di Schlein e la minoranza sfiducia Bonaccini.

**Pd: domani direzione con Schlein, minoranza ci sarà ma restano malumori** - La convocazione a ridosso dal voto nelle Marche e dell'avvio della tornata elettorale di autunno, ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Pd, perché Schlein convoca la direzione - Nel Pd è l'ora della direzione nazionale, ma Bonaccini finisce sotto il tiro della minoranza riformista dem: troppo appiattito su Schlein ... Secondo policymakermag.it