La decisione su Harry Re Carlo cosa trapela dopo l’incontro tra padre e figlio

L’incontro tra Harry e re Carlo, avvenuto in maniera inattesa e lontano dai riflettori, non è bastato a dissipare la freddezza che da mesi caratterizza il loro rapporto. Una fonte vicina alla Royal Family, ascoltata dal Daily Mail, ha rivelato che il sovrano avrebbe ribadito con fermezza al figlio una sua decisione. Parole nette, che confermano la linea già tracciata dalla regina Elisabetta in passato. Non ci sarà mai spazio per un ruolo “a metà” all’interno della monarchia. Questa sarebbe la scelta operata da re Carlo. “Il re è un uomo indulgente, ma è stato assolutamente chiaro nel sostenere la decisione della sua defunta madre secondo cui non possono esserci membri della famiglia reale che lavorano, ‘metà dentro e metà fuori'”, ha spiegato la fonte al tabloid britannico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it