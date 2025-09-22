La dea bendata bacia ancora il salernitano | vinti 22mila con il 10eLotto

La dea bendata bacia ancora la provincia di Salerno con due premi significativi a distanza ravvicinata. A Eboli un giocatore del 10eLotto ha centrato un “7” con Oro in un’estrazione frequente e vince 12.500 euro. Nello stesso concorso la fortuna ha toccato anche Pagani, dove un altro giocatore ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it