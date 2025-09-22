La Corte dei Conti boccia il passaggio del servizio idrico di 12 Comuni a Heracquamodena
La Corte dei conti boccia l'ingresso dei comuni della pianura modenese all'interno della società HeracquaModena. Una decisione della sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, adottata il 18 settembre, che suona come una battuta d'arresto per il processo di passaggio della governance di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
