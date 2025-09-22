La coppia più riservata del cinema italiano si sbottona | sono due attori ma si vedono poco insieme ecco chi sono
Carla Signoris, solitamente molto riservata, si lascia andare a rivelazioni rare sul marito Maurizio Crozza e sulla loro lunga storia d’amore. Ecco cosa ha raccontato l’attrice! Leggi anche: Giovanni Crozza, chi è il figlio di Maurizio Crozza e Carla Signoris? Sono sposati dal 1991 e hanno sempre mantenuto un profilo basso, lontano dalle luci del gossip. Eppure, recentemente, intervistata dalla rivista F, Carla Signoris ha deciso di raccontarsi, parlando della sua vita privata e del legame con il marito Maurizio Crozza. L’attrice e comica genovese, tra le più apprezzate del panorama italiano, ha rivelato dettagli intimi sulla loro relazione, sulla famiglia costruita insieme e sul segreto che li tiene uniti da oltre trent’anni. 🔗 Leggi su Donnapop.it
