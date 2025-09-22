La cometa d'autunno presto visibile a occhio nudo dall'Italia | quando vedere C 2025 A6 Lemmon
La cometa C2025 A6 (Lemmon) identificata per la prima volta il 3 gennaio 2025 ha avuto un'impennata della luminosità e presto diventerà visibile a occhio nudo in cieli bui e stellati, anche dall'Italia. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sul bellissimo astro chiomato d'autunno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Guida al cielo stellato d'autunno 2024: eventi astronomici, costellazioni e sciami meteorici; Nel cielo di maggio anche le stelle cadenti “figlie” della Cometa di Halley; Si avvicina al perielio C/2024 S1 (ATLAS), la cometa di Halloween.
