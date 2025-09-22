La città pedala unita | in 350 per la settima edizione di Trento in bici

Trento si è riscoperta città delle due ruote grazie alla settima edizione di “Trento in bici”, che ieri ha richiamato almeno 350 partecipanti. Un lungo serpentone di ciclisti, spesso intere famiglie con bambini al seguito, ha attraversato il capoluogo partendo da Piedicastello per concludere la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

