La città europea con i trasporti pubblici più economici dove un biglietto costa solo 70 centesimi

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siete alla ricerca di una vacanza super economica? Ecco qual è la città europea in cui i trasporti pubblici costano meno di 1 euro a corsa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: citt - europea

citt224 europea trasporti pubbliciSettimana europea della mobilità, l’Emilia-Romagna punta su treni e 1.000 km di ciclabili - 000 km di nuove piste ciclabili per una mobilità sostenibile ... Lo riporta ecodallecitta.it

citt224 europea trasporti pubbliciLecce: il futuro del trasporto pubblico urbano - La Settimana Europea della Mobilità 2025 a Lecce si articola tra mobilità condivisa, manifestazioni per le due ruote e la giornata senza auto di sabato 20 settembre, con una vasta area cittadina ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Citt224 Europea Trasporti Pubblici