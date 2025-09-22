La città di Chieti protagonista alla quinta edizione della Fiera dell’Innovazione di Nanchino con 20 aziende locali FOTO
Un grande successo per la città di Chieti alla quinta edizione della Fiera dell’Innovazione di Nanchino, in Cina. La missione, frutto di una stretta collaborazione con la municipalità di Nanchino, si è rivelata una piattaforma strategica per le imprese locali, che hanno saputo valorizzare le. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: citt - chieti
Match Day ? Città Di Chieti Bucchianico vs San Giovanni Teatino Campionato Promozione - 3° gara - girone B ? Domenica 21 settembre Ore 15:00 Campo Comunale di Bucchianico - Bucchianico #cittàdichieti #promozione - facebook.com Vai su Facebook