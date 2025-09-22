La Cina è diventata la rivale numero uno degli Stati Uniti. Sappiamo, per bocca di Donald Trump, dei rappresentanti della sua amministrazione, dei media, delle Tv e di rinomati opinionisti, quale sia il pensiero di una certa élite statunitense sul conto di Pechino. C’è chi ritiene che il Dragone rappresenti una minaccia alla sicurezza nazionale, una piaga da debellare con ogni mezzo, e chi invece invoca maggiore dialogo e comprensione con il gigante asiatico. Ma il popolo statunitense, cosa pensa davvero della Cina? Cosa pensa di Xi Jinping e delle sue politiche? Sondaggi e questionari inquadrano solo la punta dell’iceberg, ignorando tutto il resto. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La Cina nei libri più letti negli Usa, tra paranoia, complotti e propaganda