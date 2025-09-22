La Cavandoli | Wopa una ferita aperta | il Comune faccia la sua parte
"Il quartiere San Leonardo è ufficialmente una zona rossa. È un provvedimento straordinario, utile a contrastare spaccio, degrado e microcriminalità. Ma la zona rossa da sola non basta: ora il Comune deve fare la sua parte". Lo scrive Laura Cavandoli in una nota stampa. La deputata della Lega. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
