La bufala della copertina del Time su Robert F. Kennedy Jr. e il verme nel cervello.

Da tempo Robert F. Kennedy Jr., figlio di Robert Kennedy e nipote dell'ex presidente John F. Kennedy, è diventato una figura politica estremamente divisiva negli Stati Uniti. In principio noto per il suo attivismo ambientalista, negli ultimi anni si è guadagnato notorietà come scettico sui vaccini e sostenitore di numerose teorie complottiste, comprese quelle che collegano i vaccini all'autismo. Dopo essersi presentato come candidato indipendente per la presidenza, ha poi rinunciato alla corsa ed è stato nominato da Donald Trump come Segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (HHS).