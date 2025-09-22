La Borsa cerca lo slancio Focus sulle aste dei Btp
L'upgrade dell'Italia da parte di Fitch cambia immediatamente la percezione del rischio sul mercato dei titoli di Stato italiano. Il miglioramento del giudizio potrebbe avere effetti positivi sullo spread tra Btp e Bund, che venerdì ha chiuso a quota 81 ed è pertanto vicino ai minimi dello scorso agosto a 77. Un'intonazione positiva è probabile anche per Piazza Affari (salvo fattori esterni). Carlo Bodo di Ersel Asset Management aveva spiegato che «le grandi aziende italiane Enel, Eni, Snam, Terna beneficiano di un ombrello statale (essendo a maggioranza pubblica): se lo Stato paga meno per finanziarsi». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: borsa - cerca
Cerca di rubare la borsa a una donna in metro: arrestato 45enne
Pinault cerca acquirenti per Puma, titolo vola in borsa (+18%)
Cerca di rubare una borsa da oltre 3mila euro alla Rinascente
Cerca di rubare una borsa da oltre 3mila euro alla Rinascente https://ift.tt/mYozlEI - X Vai su X
Un tifoso cerca di rubare qualcosa dal borsone di Sinner durante gli Us Open: come reagisce il n. 1 https://sport.tiscali.it/altrisport/tennis/articoli/tifoso-cerca-rubare-souvenir-borsa-sinner-video/ - facebook.com Vai su Facebook
Borse europee toniche. Focus su Fed e BCE; Borse europee in rialzo, focus su sviluppi in Polonia e Francia; Borsa oggi 28 gennaio: a Milano domina ancora il risiko, di nuovo in rosso Mps, corre Tim. In Europa focus su dazi e banche centrali – DIRETTA.
Borsa: Europa parte di slancio tra Bce e dazi, Milano +0,16% frenata da St (-13%) - Partono di slancio le Borse europee nella giornata della Bce, trainate dai livelli record di Wall Street e della Borsa di Tokyo, sui massimi ... Scrive ilsole24ore.com
Borsa: Europa cerca spunti per avvio positivo, attesa per Nvidia e focus su dazi - All'indomani di una seduta "in rosso", a causa del rischio sempre piu' concreto di una crisi di Governo in Francia, le Borse europee cercano spunti per una ... Segnala borsaitaliana.it