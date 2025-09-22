La biciclettata critica per Gaza passa in piazza Cavalli

Ilpiacenza.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un migliaio di persone ha partecipato alla manifestazione per Gaza e per la pace in piazza Sant'Antonino, nel tardo pomeriggio di lunedì 22 settembre, dopo che studenti e docenti avevano scioperato nella mattinata del 22 settembre per gli stessi motivi. Prima del ritrovo in piazza Sant'Antonino. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: biciclettata - critica

