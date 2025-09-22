La biciclettata critica per Gaza passa in piazza Cavalli
Un migliaio di persone ha partecipato alla manifestazione per Gaza e per la pace in piazza Sant'Antonino, nel tardo pomeriggio di lunedì 22 settembre, dopo che studenti e docenti avevano scioperato nella mattinata del 22 settembre per gli stessi motivi. Prima del ritrovo in piazza Sant'Antonino. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: biciclettata - critica
È arrivato il #weekend! Ecco i principali appuntamenti: ? OGGI, VENERDÌ 19 ore 17.30 – Museo Civico Presentazione edizione critica delle “CONFESSIONI 1815-1817 DI SANTORRE DI SANTA ROSA” a cura di Chiara Tavella. Ingresso libero ore 21 - facebook.com Vai su Facebook
La biciclettata critica per Gaza passa in piazza Cavalli; Jovanotti: Governo di Israele criminale. Atrocità a Gaza, civili inermi massacrati. Stop alla follia; Bufera social su Jovanotti: le frasi su Gaza hanno diviso fan e opinione pubblica.