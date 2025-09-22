La bevuta con gli amici finisce male 40enne all' ospedale dopo essere stato aggredito dal coinquilino
ANCONA – Un pomeriggio trascorso con alcuni connazionali consumando birra, poi il racconto di un’aggressione subita a opera del suo coinquilino, apparentemente senza motivo, e segnalata alle forze dell’ordine. Nella serata di ieri, la polizia è intervenuta in via Scrima per raccogliere la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
