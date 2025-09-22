La bellissima Alghero minacciata da un Parco eolico | il progetto

Lucascialo.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La zona tra Capo Caccia e Porto Conte ad Alghero rischia di essere danneggiata dalla nascita di un Parco eolico. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

la bellissima alghero minacciata da un parco eolico il progetto

© Lucascialo.it - La bellissima Alghero minacciata da un Parco eolico: il progetto

In questa notizia si parla di: bellissima - alghero

Alghero, parco Tarragona: il Comitato chiede la riqualificazione dell'area - Restituire decoro al Parco di Tarragona ad Alghero, attraverso un piano di riqualificazione e valorizzazione. Secondo unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Bellissima Alghero Minacciata Parco