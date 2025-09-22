Gentile direttore Feltri, che cosa pensa della bandiera palestinese esposta sulla cima del Campidoglio, a Roma? È un gesto di solidarietà o un'offesa al nostro Paese? Donato Sepe Caro Donato, ti dirò senza giri di parole quello che penso: vedere sventolare la bandiera palestinese sul Campidoglio, cuore simbolico e istituzionale d'Italia, è stato uno spettacolo indecente. Non è soltanto una provocazione, è un insulto deliberato all'identità, alla storia e ai valori fondanti del nostro Paese. Il Campidoglio non è un luogo qualsiasi. È Roma. Ed è Roma non solamente in senso geografico, ma culturale, spirituale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La bandiera palestinese in Campidoglio? Indegna