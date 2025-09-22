La bandiera palestinese in Campidoglio? Indegna

Ilgiornale.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gentile direttore Feltri, che cosa pensa della bandiera palestinese esposta sulla cima del Campidoglio, a Roma? È un gesto di solidarietà o un'offesa al nostro Paese? Donato Sepe Caro Donato, ti dirò senza giri di parole quello che penso: vedere sventolare la bandiera palestinese sul Campidoglio, cuore simbolico e istituzionale d'Italia, è stato uno spettacolo indecente. Non è soltanto una provocazione, è un insulto deliberato all'identità, alla storia e ai valori fondanti del nostro Paese. Il Campidoglio non è un luogo qualsiasi. È Roma. Ed è Roma non solamente in senso geografico, ma culturale, spirituale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

la bandiera palestinese in campidoglio indegna

© Ilgiornale.it - La bandiera palestinese in Campidoglio? Indegna

In questa notizia si parla di: bandiera - palestinese

Campidoglio, bandiera palestinese: la comunità ebraica protesta

La bandiera palestinese sventola sulla torre del Comune di Arezzo, rimossa perché non autorizzata

«Rimossa la bandiera palestinese che dalla tarda mattinata di oggi era stata issata nella torre comunale in maniera surrettizia ed impropria»

Roma, bandiera palestinese sul Campidoglio. La rabbia della Comunità Ebraica: Scelta divisiva; Una bandiera e troppe ambiguità; Roma, bandiera palestinese sul Campidoglio. La rabbia della Comunità Ebraica: Scelta divisiva.

bandiera palestinese campidoglio indegnaLa bandiera palestinese in Campidoglio? Indegna - Non è soltanto una provocazione, è un insulto deliberato all'identità, alla storia e ai valori fondanti del nostro Paese ... Segnala ilgiornale.it

bandiera palestinese campidoglio indegnaVittorio Feltri: "Insulto all'identità". L'indecenza della bandiera palestinese sul Campidoglio - Prova di questo suo importante elemento caratteriale è la risposta che ha dato nella sua ... Si legge su iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Bandiera Palestinese Campidoglio Indegna