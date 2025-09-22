La bandiera palestinese in Campidoglio? Indegna
Gentile direttore Feltri, che cosa pensa della bandiera palestinese esposta sulla cima del Campidoglio, a Roma? È un gesto di solidarietà o un'offesa al nostro Paese? Donato Sepe Caro Donato, ti dirò senza giri di parole quello che penso: vedere sventolare la bandiera palestinese sul Campidoglio, cuore simbolico e istituzionale d'Italia, è stato uno spettacolo indecente. Non è soltanto una provocazione, è un insulto deliberato all'identità, alla storia e ai valori fondanti del nostro Paese. Il Campidoglio non è un luogo qualsiasi. È Roma. Ed è Roma non solamente in senso geografico, ma culturale, spirituale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: bandiera - palestinese
Campidoglio, bandiera palestinese: la comunità ebraica protesta
La bandiera palestinese sventola sulla torre del Comune di Arezzo, rimossa perché non autorizzata
«Rimossa la bandiera palestinese che dalla tarda mattinata di oggi era stata issata nella torre comunale in maniera surrettizia ed impropria»
Roma, la bandiera palestinese sventola in Campidoglio https://ilfaroonline.it/2025/09/21/roma-la-bandiera-palestinese-sventola-in-campidoglio/618546/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X
Roma sventola la Palestina, dimentica gli ostaggi Israeliani. Il Comune di Roma ha deciso di esporre la bandiera della Palestina come gesto simbolico di solidarietà verso la popolazione civile palestinese. Ok, complimenti per l’iniziativa, ma se è giusto mani - facebook.com Vai su Facebook
Roma, bandiera palestinese sul Campidoglio. La rabbia della Comunità Ebraica: Scelta divisiva; Una bandiera e troppe ambiguità; Roma, bandiera palestinese sul Campidoglio. La rabbia della Comunità Ebraica: Scelta divisiva.
La bandiera palestinese in Campidoglio? Indegna - Non è soltanto una provocazione, è un insulto deliberato all'identità, alla storia e ai valori fondanti del nostro Paese ... Segnala ilgiornale.it
Vittorio Feltri: "Insulto all'identità". L'indecenza della bandiera palestinese sul Campidoglio - Prova di questo suo importante elemento caratteriale è la risposta che ha dato nella sua ... Si legge su iltempo.it