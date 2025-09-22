La 26^ Fiera del Disco di Genova accompagna l' Oktoberfest con tre giorni dedicati a cd e vinile

In occasione dell’Oktoberfest, Ernyaldisko presenta la 26^ Fiera del Disco a Genova. Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 settembre, presso l’Oktoberfest in piazza della Vittoria sotto i portici, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno godersi due giornate gratuite. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: fiera - disco

"Liguria Vinile", la grande fiera del disco torna a Cogoleto con tre giornate gratuite

La Fiera del Disco approda in piazza Madama Cristina nella sua tradizionale edizione di settembre

Vi aspettiamo Domenica 28 Settembre per la Fiera del disco di Torino in Piazza Madama Cristina - INGRESSO GRATUITO Evento promosso con il patrocinio della citta' di Torino. (la fiera si svolgera' anche in caso di maltempo, essendo nell' area del mercato c - facebook.com Vai su Facebook

La 26^ Fiera del Disco di Genova accompagna l'Oktoberfest con tre giorni dedicati a cd e vinile; Oktoberfest di Genova: il programma dal 22 al 28 settembre; Weekend del 26 e 27 luglio 2025 a Genova: cosa fare tra sagre, Fask in concerto e molto altro.

Genova, torna la “Fiera del disco” tra vinili, cd e memorabilia - Genova – Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di collezionismo e in generale di musica di qualità: la nuova edizione della Fiera del disco sbarca a Genova. Secondo ilsecoloxix.it

Passione vinile, a Genova l'appuntamento con la Fiera del disco - Sono i cercatori di vinili a caccia, tra i banchi della 24esima fiera del disco di Genova. Si legge su rainews.it