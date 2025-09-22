La 26^ Fiera del Disco di Genova accompagna l' Oktoberfest con tre giorni dedicati a cd e vinile

In occasione dell’Oktoberfest, Ernyaldisko presenta la 26^ Fiera del Disco a Genova. Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 settembre, presso l’Oktoberfest in piazza della Vittoria sotto i portici, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno godersi due giornate gratuite. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

