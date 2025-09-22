kyiv pensa in grande debutta la versione xxl del toloka

La Defense Tech Valley 2025 di Lviv è stata l’occasione per l’Ucraina di presentare pubblicamente, per la prima volta, il “Toloka”-1000, versione XXL dell’Unmanned Underwater Vehicle (Uuv) concepito nel 2023 dal consorzio tecnologico Brave1, la piattaforma di coordinamento per l’innovazione della difesa creata dal governo ucraino. La famiglia Toloka comprende tre configurazioni progressive. Il Tlk-150, lungo 2,5 metri, può trasportare un carico esplosivo compreso tra 20 e 50 chilogrammi su distanze fino a 100 chilometri, grazie a una struttura aerodinamica con stabilizzatori orizzontali e propulsori che garantiscono elevata manovrabilità. 🔗 Leggi su Formiche.net

