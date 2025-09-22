Kyiv pensa in grande Debutta la versione XXL del Toloka
La Defense Tech Valley 2025 di Lviv è stata l’occasione per l’Ucraina di presentare pubblicamente, per la prima volta, il “Toloka”-1000, versione XXL dell’Unmanned Underwater Vehicle (Uuv) concepito nel 2023 dal consorzio tecnologico Brave1, la piattaforma di coordinamento per l’innovazione della difesa creata dal governo ucraino. La famiglia Toloka comprende tre configurazioni progressive. Il Tlk-150, lungo 2,5 metri, può trasportare un carico esplosivo compreso tra 20 e 50 chilogrammi su distanze fino a 100 chilometri, grazie a una struttura aerodinamica con stabilizzatori orizzontali e propulsori che garantiscono elevata manovrabilità. 🔗 Leggi su Formiche.net
Droni contro la Nato. La guerra di Putin contro le nostre difese. Dalla Polonia alla Romania, il test più difficile per l’Alleanza atlantica. La Russia ha lanciato contro l’Ucraina circa 113 droni d’attacco, Kyiv ne abbatte quasi 90. Di Giulia Pompili - facebook.com Vai su Facebook
Un anno fa Cremonesi scriveva: “Viaggio a Pokrovsk, la città sotto le bombe che aspetta l’invasione dei russi”. È passato un anno e i russi non hanno ancora conquistato# Pokrovsk. Oggi, invece, Cremonesi scrive che Kyiv “fatica” a tenere il fronte. Dobbiamo - X Vai su X
