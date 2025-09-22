Krstovic momento d' oro | due gol tre assist e fantamedia stellare

Il montenegrino sembra aver già preso l'attacco della Dea tra le mani: contro Parma, Lecce e Torino ha regalato almeno un bonus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Krstovic Juve, Sticchi Damiani chiude la porta alla sua partenza? «In questo momento il Lecce…». Annuncio del presidente sul futuro dell'attaccante

