Koopmeiners Juve l’esperimento di Tudor fin qui ha dato risultati negativi | il rendimento dell’olandese cambia le strategie sul mercato Ultime

Koopmeiners Juve, l’idea di trasformare l’olandese in mediano non sta funzionando: per questo a gennaio potrebbe arrivare un rinforzo. Un esperimento tattico per provare a ritrovare un giocatore fondamentale, ma che, per il momento, non sta dando i frutti sperati. In casa Juve, uno dei temi di riflessione di questo inizio di stagione riguarda Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese, arrivato la scorsa estate dall’ Atalanta come colpo da novanta per la trequarti, non ha ancora trovato la sua dimensione ideale nello scacchiere di Igor Tudor. Per questo, come riportato da Tuttosport, il tecnico sta provando a cambiargli ruolo, un azzardo che potrebbe avere ripercussioni anche sul prossimo mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

