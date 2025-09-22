Koopmeiners Juve l’esperimento di Tudor fin qui ha dato risultati negativi | il rendimento dell’olandese cambia le strategie sul mercato Ultime

Juventusnews24.com | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Koopmeiners Juve, l’idea di trasformare l’olandese in mediano non sta funzionando: per questo a gennaio potrebbe arrivare un rinforzo. Un esperimento tattico per provare a ritrovare un giocatore fondamentale, ma che, per il momento, non sta dando i frutti sperati. In casa  Juve, uno dei temi di riflessione di questo inizio di stagione riguarda  Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese, arrivato la scorsa estate dall’ Atalanta  come colpo da novanta per la trequarti, non ha ancora trovato la sua dimensione ideale nello scacchiere di  Igor Tudor. Per questo, come riportato da  Tuttosport, il tecnico sta provando a cambiargli ruolo, un azzardo che potrebbe avere ripercussioni anche sul prossimo mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

koopmeiners juve l8217esperimento di tudor fin qui ha dato risultati negativi il rendimento dell8217olandese cambia le strategie sul mercato ultime

© Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, l’esperimento di Tudor fin qui ha dato risultati negativi: il rendimento dell’olandese cambia le strategie sul mercato. Ultime

In questa notizia si parla di: koopmeiners - juve

Real Madrid Juve, Tudor stupisce tutti! Tolto Yildiz per Koopmeiners a 20? dal termine del match. La scelta che fa discutere i tifosi sui social

Yildiz Juve, Marcolin proprio non riesce a spiegarsi il perché del cambio con Koopmeiners: «Io l’avrei lasciato in campo per un semplice motivo e non avrei messo dentro l’olandese che non si è notato»

Koopmeiners ricarica le pile a Ibiza: con il centrocampista della Juve alcuni ex compagni all’Atalanta e de Ligt! Tifosi impazziti per quelle FOTO

koopmeiners juve l8217esperimento tudorJuventus, bufera Tudor e Koopmeiners pizzicato: “Giochiamo in 10” - L'annuncio semina il caos: non ha perso altro tempo. Riporta juvelive.it

koopmeiners juve l8217esperimento tudorVerona Juve, Tudor lancia Koopmeiners all’inizio del secondo tempo: Locatelli non convince, i numeri della sua partita - Verona Juve, Tudor lancia Koopmeiners all’inizio del secondo tempo: tutti i dettagli sul cambio del match Una mossa forte, un segnale chiaro a tutta la squadra. Segnala juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Koopmeiners Juve L8217esperimento Tudor