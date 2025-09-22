Konami sonda i fan | verso il remake di Metal Gear Solid?

Era il 1998 quando sulla prima PlayStation usciva un titolo destinato a fare epoca: ‘ Metal Gear Solid ’. La saga de videogioco sviluppato da Konami presto potrebbe arricchirsi di un remake. Il successo del rifacimento di Metal Gear Solid 3: Snake Eater (disponibile su PlayStation 5, Xbox Series XS, e PC) ha riacceso i riflettori su una delle saghe più amate dai videogiocatori. Dopo l’accoglienza positiva riservata al progetto, l’azienda giapponese sta ora valutando quale capitolo della serie potrebbe essere il prossimo ad avere un destino simile. Scopriamo di più. Iniziamo col dire che, negli ultimi anni i remake sono diventati un fenomeno centrale anche nel mondo dei videogiochi: grazie ai progressi grafici e narrativi, m olti classici degli anni Novanta e Duemila trovano nuova vita e raggiungono un pubblico che non li aveva mai provati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

