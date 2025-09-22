Kolo Muani Juve spunta il retroscena sul centravanti francese | ecco perchè l’ex PSG era una richiesta specifica I due motivi

Kolo Muani Juve Juve, l’indiscrezione di Tuttosport: il tecnico lo avrebbe preferito a Openda per le sue caratteristiche spalle alla porta. Un retroscena di mercato che svela le strategie e le preferenze estive. Secondo quanto riportato da  Tuttosport, nella costruzione dell’attacco della  Juventus, il tecnico  Igor Tudor  avrebbe espresso una preferenza diversa rispetto all’acquisto che poi si è concretizzato. Sebbene  Loïs Openda  fosse un obiettivo gradito e di alto livello, nel mirino dell’allenatore croato c’era un altro profilo, un attaccante con caratteristiche diverse e, a suo dire, più funzionali al suo gioco:  Randal Kolo Muani, passato poi al Tottenham. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

