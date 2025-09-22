Kirk Trump sul palco | È un martire per libertà dell' America

Ilgiornale.it | 22 set 2025

In fondo a una cerimonia funebre che ha avuto il sapore di convention, è giunto sul palco della commemorazione per Charlie Kirk il presidente Donald Trump, accompagnato dalla celebre hit " God bless the Usa " che lo ha sempre accompagnato nei momenti salienti della sua campagna. Kirk aveva un rapporto personale con Trump e una linea diretta con il presidente per discutere di questioni politiche chiave. Trump ha attribuito al defunto organizzatore il merito di aver mobilitato il voto dei giovani e di averlo aiutato a raggiungere la vittoria nelle elezioni del 2024. Il presidente ha definito l’attivista conservatore un “ grande eroe americano ” e un “ martire della libertà ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

