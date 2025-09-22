Kirk il martire Trump lo beatifica e la vedova perdona l’assassino

Un abbraccio tra Donald Trump ed Erika Kirk. E’ così che si è chiusa la cerimonia per i funerali dell’attivista Maga, Charlie Kirk, assassinato lo scorso 10 settembre per mano di un detrattore politico. E così, tra le lacrime della vedova, il ricordo degli amici, la beatificazione arrivata direttamente dal presidente a stelle e strisce, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Kirk il martire, Trump lo beatifica e la vedova perdona l’assassino

