Kirk funerali show allo stadio in Arizona | Trump accolto da un' ovazione | Usa Usa | Vance | Charlie eroe dell' America e martire della fede

Tgcom24.mediaset.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kennedy jr: "Lui come Gesù". La moglie in lacrime: "Dopo il suo assassinio abbiamo visto la rinascita". Hillary Clinton: "Usano questo omicidio per attaccare gli avversari". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

