Kirk domani commemorazione alla Camera
16.30 Domani, a quanto si apprende da fonti di maggioranza, alle 14 nell'aula della Camera si terrà la commemorazione dell'attivista repubblicano statunitense Charlie Kirk, padre di due bimbi. Il 31enne è stato assassinato lo scorso 10 settembre durante un dibattito politico all'Utah Valley University. Era la prima tappa del suo America Comeback Tour, finanziato da Turning Point Usa, organizzazione di cui Kirk era fondatore. A fare la richiesta di ricordare il politico il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Bignami. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: kirk - domani
Omaggio a Charlie Kirk domani al Cis. Libri ed eventi, ripartono le iniziative culturali
Funerali di Charlie Kirk, la vedova: "Perdono l'assassino". Trump: "Martire della libertà, la voce di Charlie vivrà per sempre". Il presidente Trump annuncia inoltre che la sua amministrazione “ha trovato una risposta all’autismo”. Atteso per domani un annu - facebook.com Vai su Facebook
Funerali di Charlie Kirk, la vedova: "Perdono l'assassino". Trump: "Martire della libertà, la voce di Charlie vivrà per sempre". Il presidente Trump annuncia inoltre che la sua amministrazione “ha trovato una risposta all’autismo”. Atteso per domani un annuncio d - X Vai su X
Kirk, domani alle 14 commemorazione in Aula Camera; In Arizona la commemorazione per Kirk con Musk, Vance e Trump: Un gigante; Duecentomila ai funerali di Kirk. La vedova: Perdono il giovane che gli ha tolto la vita - Il post su X della premier italiana Giorgia Meloni.
Kirk, domani alle 14 commemorazione in Aula Camera - (askanews) – Domani alle 14 nell’aula della Camera si terrà la commemorazione di Charles Kirk, l’influencer di destra ucciso la scorsa settimana. askanews.it scrive
**Usa: domani in aula alla Camera ricordo Kirk** - A chiedere il momento di ricordo è stato il Gruppo di FdI e potranno intervenire i Grupp ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it