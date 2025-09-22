Kirk domani commemorazione alla Camera

16.30 Domani, a quanto si apprende da fonti di maggioranza, alle 14 nell'aula della Camera si terrà la commemorazione dell'attivista repubblicano statunitense Charlie Kirk, padre di due bimbi. Il 31enne è stato assassinato lo scorso 10 settembre durante un dibattito politico all'Utah Valley University. Era la prima tappa del suo America Comeback Tour, finanziato da Turning Point Usa, organizzazione di cui Kirk era fondatore. A fare la richiesta di ricordare il politico il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Bignami. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it