Kim Jong Un loda trump e apre a dialogo senza rinunce nucleari
In un colpo di scena diplomatico, il leader nordcoreano Kim Jong Un ha espresso un “bel ricordo” del presidente statunitense Donald Trump, aprendo la porta a nuovi colloqui con Washington a patto che gli Usa abbandonino la pretesa di denuclearizzazione della Corea del Nord. La dichiarazione, resa pubblica oggi dall’agenzia di stampa ufficiale Kcna, arriva dopo che Trump ha ventilato la possibilità di un incontro quest’anno, segnando un potenziale riavvicinamento dopo anni di stallo. Kim ha pronunciato queste parole durante un cruciale incontro parlamentare svoltosi sabato e domenica a Pyongyang, un forum che ha delineato le posizioni intransigenti del regime su nucleare e relazioni intercoreane. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: jong - loda
In Alaska il summit tra Trump e Putin, Zelensky: Mosca uccide anche nel giorno dei negoziati; Putin sfida Zelensky: Può venire a Mosca. La replica: inaccettabile; Xi Jinping alla parata con Putin e Kim: Oggi il mondo deve scegliere ancora tra guerra e pace.
La strana mossa della Corea del Nord: perché Kim vuole parlare con Trump - Kim Jong Un apre al dialogo con gli Usa evocando i "cari ricordi" con Trump, ma esclude il disarmo nucleare come condizione per la ripresa dei colloqui ... Lo riporta ilgiornale.it
Corea del Nord, Kim Jong-un apre al dialogo con gli Usa: "Buon rapporto con Trump" - un apre al dialogo con gli Usa: 'Buon rapporto con Trump' ... Riporta tg24.sky.it