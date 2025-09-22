kim jong un loda trump e apre a dialogo senza rinunce nucleari

In un colpo di scena diplomatico, il leader nordcoreano Kim Jong Un ha espresso un “bel ricordo” del presidente statunitense Donald Trump, aprendo la porta a nuovi colloqui con Washington a patto che gli Usa abbandonino la pretesa di denuclearizzazione della Corea del Nord. La dichiarazione, resa pubblica oggi dall’agenzia di stampa ufficiale Kcna, arriva dopo che Trump ha ventilato la possibilità di un incontro quest’anno, segnando un potenziale riavvicinamento dopo anni di stallo. Kim ha pronunciato queste parole durante un cruciale incontro parlamentare svoltosi sabato e domenica a Pyongyang, un forum che ha delineato le posizioni intransigenti del regime su nucleare e relazioni intercoreane. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

