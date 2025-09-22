Kim Jong-un apre a dialogo con Usa | Ho un buon ricordo di Trump

(Adnkronos) – Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha affermato di conservare “bei ricordi” del presidente americano Donald Trump, che ha incontrato tre volte durante il primo mandato del repubblicano. “Personalmente conservo un buon ricordo dell'attuale presidente americano Donald Trump”, ha dichiarato Kim, citato dall'agenzia di Stato Kcna, dicendosi aperto a una ripresa del dialogo con . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: jong - apre

Dal summit della Shanghai Cooperation Organisation alla parata militare di Pechino, Xi Jinping propone la Repubblica popolare come garante degli equilibri internazionali. Insieme a Putin e Kim Jong Un ma anche con il contributo di India e Turchia. - facebook.com Vai su Facebook

Ho un buon ricordo di Trump, Kim Jong-un apre a dialogo con Usa; Kim aperto a dialogo con Usa se ritirano richieste su nucleare; Lee Jae-myung è il nuovo presidente sudcoreano: chi è il progressista che promette il dialogo con Kim Jong Un.

Kim Jong-un apre a dialogo con Usa: “Ho un buon ricordo di Trump” - dicendosi aperto a una ripresa del dialogo con gli Stati Uniti se questi ultimi rinunciassero a chiedere ... Da cn24tv.it

Kim aperto a dialogo con Usa se ritirano richieste su nucleare - Il leader nordcoreano Kim Jong Un si è detto disponibile a futuri colloqui con gli Stati Uniti se Washington ritirerà la richiesta di rinuncia alle armi nucleari da parte del P ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive