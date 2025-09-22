Killer Elite | tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1

Killer Elite: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, lunedì 22 settembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Killer Elite, film del 2011 diretto da Gary McKendry e interpretato da Jason Statham, Robert De Niro, Clive Owen e Yvonne Strahovski. Il film è basato sul romanzo “Feather Men Gli uomini Piuma”, del 1991 di Sir Ranulph Fiennes. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Regno Unito, 1980. Danny Bryce è un killer (presumibilmente ex soldato delle forze speciali) che, insieme al suo mentore e amico Hunter e ad un ristretto gruppo di fedelissimi, uccide persone ritenute scomode su commissione. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Killer Elite: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1

