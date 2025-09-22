Kia Sorento PHEV | la regina del comfort nei 3.000 km da Milano alla punta dello Stivale
Un viaggio estivo può trasformare un’auto in molto più di un mezzo di trasporto: compagna di strada, salotto mobile e scrigno di ricordi, esperienze ed emozioni. La nuova Kia Sorento Plug-in Hybrid ha ricoperto magistralmente questo ruolo durante il nostro itinerario estivo da Milano fino a Roccella Ionica, con tappe intermedie a Gallipoli e Rodi Garganico, prima di rientrare al capoluogo lombardo. Oltre 3.000 chilometri che hanno messo alla prova non solo il powertrain ibrido plug-in, ma anche la capacità del SUV coreano di garantire comfort, praticità e tecnologia in ogni condizione. Un’auto che, storicamente, ha accompagnato le famiglie di tutto il mondo (trattandosi di un modello globale) attraverso continenti, macinando decine di milioni di chilometri tra tutti i suoi acquirenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
