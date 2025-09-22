Con il debutto di Kia EV4, protagonista della prova su strada europea, i coreani segnano una tappa importante perché l'auto è la prima elettrica di Kia prodotta in Europa. I numeri di Kia EV4. Realizzata sulla piattaforma E-GMP, quella modulare apposta per le auto elettriche, Kia EV4 è prodotta in Slovacchia e arriva ad avere una batteria fino a 81,4 kWh nella versione long-range con 625 km di autonomia promessa. L'alternativa è la versione da 58,3 kWh e 440 km, ma il motore è lo stesso per entrambe: 150 kW per scattare da 0 a 100 in 7,77,4 secondi fino ai 170 kmh di velocità massima. Ci sono due versioni di carrozzeria, ma sarà la EV4 Hatchback quella più importante in Italia (e in Europa), una cinque porte che si propone come alternativa alla Fastback a 4 porte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Kia EV4: non solo un'auto elettrica ma una dichiarazione d'intenti