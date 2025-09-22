Kia EV4 | non solo un' auto elettrica ma una dichiarazione d' intenti
Con il debutto di Kia EV4, protagonista della prova su strada europea, i coreani segnano una tappa importante perché l'auto è la prima elettrica di Kia prodotta in Europa. I numeri di Kia EV4. Realizzata sulla piattaforma E-GMP, quella modulare apposta per le auto elettriche, Kia EV4 è prodotta in Slovacchia e arriva ad avere una batteria fino a 81,4 kWh nella versione long-range con 625 km di autonomia promessa. L'alternativa è la versione da 58,3 kWh e 440 km, ma il motore è lo stesso per entrambe: 150 kW per scattare da 0 a 100 in 7,77,4 secondi fino ai 170 kmh di velocità massima. Ci sono due versioni di carrozzeria, ma sarà la EV4 Hatchback quella più importante in Italia (e in Europa), una cinque porte che si propone come alternativa alla Fastback a 4 porte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: auto - elettrica
Incidente a Canzo, auto elettrica contro un muro: intervento speciale dei vigili del fuoco
Canzo, auto elettrica si schianta contro un muro: vigili del fuoco mettono in sicurezza le batterie
Auto elettrica: quanto ne sanno gli italiani? Ecco il sondaggio
VAIELETTRICO RISPONDE / Ecco come vorrei predisporre la ricarica dell’auto elettrica nel mio garage condominiale, avendo una ragionevole garanzia di sicurezza. Cosa ne pensate? Ce lo chiede un lettore campano. Scriveteci all’indirizzo info@vaielettrico. - facebook.com Vai su Facebook
Incentivi auto elettriche 2025: c’è la data ufficiale. Si parte il 15 ottobre. Dal prossimo 15 ottobre basta collegarsi sulla piattaforma Sogei per accedere al bonus auto elettrica dai 9 agli 11 mila euro - X Vai su X
Kia EV4: la compatta elettrica che fa 625 km con una ricarica; Kia EV4, la prova su strada della berlina elettrica che fa oltre 600 km con una ricarica; Kia EV4, la prova de Il Fatto.it – La berlina EV coreana debutta a Malaga – FOTO.
Kia EV4: non solo un'auto elettrica ma una dichiarazione d'intenti - 950€ e include di serie l'infotainment con schermo panoramico da 30", cerchi in lega da 17", ... Come scrive ilgiornale.it
Kia EV4, la prova su strada della berlina elettrica che fa oltre 600 km con una ricarica - La berlina elettrica porta in dote due tagli di batteria disponibili, da 58,3 e 81,4 kWh, per un massimo di 625 chilometri di autonomia. Segnala ilsole24ore.com