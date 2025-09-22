Kia EV4 la prova de Il Fattoit – La berlina EV coreana debutta a Malaga – FOTO

‹ › 1 6 kia ev4. ‹ › 2 6 kia ev4. ‹ › 3 6 kia ev4. ‹ › 4 6 kia ev4. ‹ › 5 6 kia ev4. ‹ › 6 6 kia ev4. “Il mio amore è nato a Malaga.Il mio cuore resta a Malaga”. Tutti gli italiani non-giovani conoscono il romantico ritornello reso celebre da Fred Bongusto (nato a Campobasso). A Malaga, dove atterrano milioni di turisti nord-europei diretti alle spiagge (e ai bar) dell’Andalusia, sono nati pure Pablo Picasso e Antonio Banderas, per dire. E mediaticamente parlando è “nata” da queste parti, sulle strade intorno a Malaga e Marbella, anche la prima berlina completamente elettrica della Kia, la EV4, che la stampa europea ha potuto testare sotto l’andaluso settembrino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Kia EV4, la prova de Il Fatto.it – La berlina EV coreana debutta a Malaga – FOTO