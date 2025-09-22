Kia EV4 | la compatta elettrica che fa 625 km con una ricarica

Gazzetta.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima elettrica di Kia costruita in Europa è una compatta di segmento C con linee audaci e un'autonomia che raggiunge i 625 km. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

kia ev4 la compatta elettrica che fa 625 km con una ricarica

© Gazzetta.it - Kia EV4: la compatta elettrica che fa 625 km con una ricarica

In questa notizia si parla di: compatta - elettrica

Renault 5 Turbo 3E debutta in Italia. La supercar compatta elettrica presentata a Milano

Mini motosega elettrica compatta: il kit completo con batterie extra lo paghi pochissimo oggi

Fiat Grande Panda Elettrica: la compatta che sorprende al volante

Kia EV4: la compatta elettrica che fa 625 km con una ricarica; KIA EV4, LE DUE ANIME DELLA COMPATTA ELETTRICA; Kia EV4: prova e prezzo della compatta elettrica che prende gli ecoincentivi.

kia ev4 compatta elettricaKia EV4: non solo un'auto elettrica ma una dichiarazione d'intenti - 950€ e include di serie l'infotainment con schermo panoramico da 30", cerchi in lega da 17", ... Da ilgiornale.it

kia ev4 compatta elettricaProva Kia EV4 – Un’alternativa ai soliti SUV - Altro che tuttoterreno: questa compatta elettrica è più efficiente e si guida anche meglio! Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Kia Ev4 Compatta Elettrica