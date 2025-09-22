Kevin Costner torna a raccontare il West quando e dove vedere in streaming la nuova serie con il Premio Oscar

L'attore torna al genere di cui è più appassionato e che ha caratterizzato tutta la sua ultima parte di carriera e il lavoro come regista e produttore Kevin Costner torna a immergersi nelle radici più profonde della storia americana con The West con Kevin Costner, una docuserie in otto episodi che debutta in esclusiva su History Channel dal 24 settembre, ogni mercoledì alle 21.30. Attore e regista da sempre legato all'immaginario della frontiera, Costner guiderà il pubblico in un viaggio che promette di essere unico, tra grandi eventi, figure leggendarie e pagine di storia che hanno forgiato l'identità degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Kevin Costner torna a raccontare il West, quando e dove vedere in streaming la nuova serie con il Premio Oscar

