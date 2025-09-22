Kevin Bonaldo resta in prognosi riservata la Sc Padovani domani si ferma

Sono ore di preoccupazione e forte apprensione quelle che tutta la Sc Padovani Polo Cherry Bank sta vivendo dopo quanto accaduto ieri al termine della Piccola Sanremo di Sovizzo. Kevin Bonaldo, 25enne di Bassano, ha superato la notte, ma rimane sotto osservazione in coma farmacologico presso il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: kevin - bonaldo

Kevin Bonaldo, malore durante la gara ciclistica: il fratello lo soccorre a 2 chilometri dall'arrivo. Il 25enne è in coma

Padovani Polo Cherry Bank, Kevin Bonaldo resta in coma farmacologico: Ha superato la notte, ma rimane sotto osservazione; Malore alla Piccola Sanremo, ciclista di 25 anni in rianimazione. Il team si ferma; Ciclismo: Kevin Bonaldo resta in prognosi riservata.

kevin bonaldo resta prognosiPadovani Polo Cherry Bank, Kevin Bonaldo resta in coma farmacologico: “Ha superato la notte, ma rimane sotto osservazione” - Il 25enne veneto è infatti ancora in coma farmacologico presso il reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale di Vicenza, ... Riporta msn.com

Il cuore di Kevin si ferma durante la Piccola Sanremo: rianimato ciclista 25enne, è in coma - Sovizzo, dramma alla Piccola Sanremo: il ciclista trevigiano Kevin Bonaldo, 25 anni, colpito da un malore a pochi metri dal traguardo. Come scrive nordest24.it

