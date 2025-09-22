Kevin Bonaldo resta in prognosi riservata la Sc Padovani domani si ferma
Sono ore di preoccupazione e forte apprensione quelle che tutta la Sc Padovani Polo Cherry Bank sta vivendo dopo quanto accaduto ieri al termine della Piccola Sanremo di Sovizzo. Kevin Bonaldo, 25enne di Bassano, ha superato la notte, ma rimane sotto osservazione in coma farmacologico presso il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: kevin - bonaldo
Kevin Bonaldo, malore durante la gara ciclistica: il fratello lo soccorre a 2 chilometri dall'arrivo. Il 25enne è in coma
Yesterday Kevin Bonaldo suffered a cardiac arrest in the final moments of Piccola Sanremo. Immediately given aid, now hospitalized in Vicenza in intensive care. Hoping for the best - X Vai su X
Arresto cardiaco alla "Piccola Sanremo": il ciclista 25enne Kevin Bonaldo rianimato sul posto. E' stato elitrasportato in ospedale Leggi l’articolo tinyurl.com/yc77c4uy - facebook.com Vai su Facebook
Padovani Polo Cherry Bank, Kevin Bonaldo resta in coma farmacologico: Ha superato la notte, ma rimane sotto osservazione; Malore alla Piccola Sanremo, ciclista di 25 anni in rianimazione. Il team si ferma; Ciclismo: Kevin Bonaldo resta in prognosi riservata.
Padovani Polo Cherry Bank, Kevin Bonaldo resta in coma farmacologico: “Ha superato la notte, ma rimane sotto osservazione” - Il 25enne veneto è infatti ancora in coma farmacologico presso il reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale di Vicenza, ... Riporta msn.com
Il cuore di Kevin si ferma durante la Piccola Sanremo: rianimato ciclista 25enne, è in coma - Sovizzo, dramma alla Piccola Sanremo: il ciclista trevigiano Kevin Bonaldo, 25 anni, colpito da un malore a pochi metri dal traguardo. Come scrive nordest24.it