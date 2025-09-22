Kevin Bonaldo malore durante la gara ciclistica | il fratello lo soccorre a 2 chilometri dall' arrivo Il 25enne è in coma
È Kevin Bonaldo, 25 anni di Ramon di Loria, il corridore colpito da arresto cardiaco ieri, quando mancavano due chilometri al traguardo della Piccola Sanremo, vinta dal danese della. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Yesterday Kevin Bonaldo suffered a cardiac arrest in the final moments of Piccola Sanremo. Immediately given aid, now hospitalized in Vicenza in intensive care. Hoping for the best - X Vai su X
Arresto cardiaco per Kevin Bonaldo alla Piccola Sanremo. Il ragazzo della Padovani è ricoverato in terapia intensiva a Vicenza. Forza Kevin, siamo tutti con te! https://www.tuttobiciweb.it/article/1758477210 - facebook.com Vai su Facebook
Il cuore di Kevin si ferma durante la Piccola Sanremo: rianimato ciclista 25enne, è in coma - Sovizzo, dramma alla Piccola Sanremo: il ciclista trevigiano Kevin Bonaldo, 25 anni, colpito da un malore a pochi metri dal traguardo. Lo riporta nordest24.it