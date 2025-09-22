Per questo nostro nuovo appuntamento bisettimanale con il mondo di NXT, voglio parlarvi della 24enne americana Kendal Grey. Il suo background è legato al mondo del calcio, ginnastica artistica e jiu-jitsu. Ma a livello di college e scuole superiori ha avuto anche un ottimo impatto nel mondo del wrestling amatoriale. Il percorso nel mondo del pro wrestling è iniziato nel 2023, quando ha firmato con la WWE come parte del NIL, il programma denominato Next In Line. Nel corso del 2024 ha preso parte a qualche show televisivo e a un paio di match anche in TNA, tra il quale uno valevole per i TNA Knockouts World Tag Team Title in coppia con Carlee Bright. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Kendal Grey, una crescita costante