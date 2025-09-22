Kazakistan tra le montagne spunta una ‘porta gigante’ Mistero o illusione?

Roma, 22 settembre 2025 – Tra realtà e suggestione, l’ultimo caso arriva dal Kazakistan, dove un filmato realizzato con un drone ha riacceso il dibattito circa la presenza di forme di vita extraterrestre sul nostro pianeta. Ma procediamo con ordine: due esploratori impegnati in una spedizione sui monti Dzungarian Alatau, al confine con la Cina, hanno documentato la presenza di una imponenete e curiosa formazione rocciosa. Nel video, dopo un’inquadratura ravvicinata sui viaggiatori, la camera si allontana mostrando una sorta di apertura semicircolare incastonata nella parete della montagna. Le proporzioni colpiscono: la struttura sembra superare i 12 metri di altezza, con dimensioni paragonabili a quelle di un grande portone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

