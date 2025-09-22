Kate Middleton il segreto dietro i mancati auguri di compleanno a Harry
Il 15 settembre il principe Harry ha compiuto 41 anni lontano da Londra, immerso nella quotidianità californiana con Meghan e i figli. Dall’altra parte dell’oceano, però, il silenzio di William e Kate ha fatto più rumore di qualsiasi augurio: un’assenza letta da molti come un segnale chiaro, più che come una semplice dimenticanza. E se l’incontro con Re Carlo degli scorsi giorni aveva acceso qualche speranza di riavvicinamento, i segnali arrivati dai fratelli raccontano una storia diversa: il gelo con William e Kate sembra cristallizzato. Kate Middleton, il segnale dietro i mancati auguri a Harry. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: kate - middleton
La rosa che fiorisce ogni novembre: il dono di Kate Middleton e del principe William alla famiglia di Liz, giovane fotografa morta di cancro
Kate Middleton e quel patto segreto con William che cambiò per sempre la loro storia
Kate Middleton, la paura dei sudditi : cosa sta succedendo
Il nuovo stile di Kate Middleton: borse Chanel e look griffati dopo la malattia https://ilfattoquotidiano.it/2025/09/21/dalle-borse-di-chanel-e-dior-al-completo-di-alexander-mcqueen-ecco-cosa-ce-dietro-i-nuovi-look-griffati-di-kate-middleton/8133849/?utm_term= - X Vai su X
Kate Middleton e Melania Trump, look a confronto al banchetto di Stato - facebook.com Vai su Facebook
Kate Middleton, il significato segreto dietro il look del Trooping the Colour; Kate Middleton si prepara a diventare regina: le prove dietro le quinte; Kate ha chiesto a Louis di tenere un segreto al concerto di Natale. Ci sarà riuscito?.
Ad Albinea la presentazione del “Segreto del cigno” su Kate Middleton - ALBINEA (Reggio Emilia) – Venerdì 26 settembre, Villa Arnò si trasformerà in un elegante salotto letterario per accogliere Paola Calvetti, giornalista e scrittrice, che presenterà il suo nuovo libro “ ... Si legge su reggionline.com
Kate Middleton si prepara (in segreto) a diventare regina: grandi cambiamenti in arrivo a Palazzo - E no, non è solo una sensazione: dietro le quinte di Buckingham Palace, si muovono pedine importanti, tra ... Si legge su grazia.it