kate middleton il segreto dietro i mancati auguri di compleanno a harry

Il 15 settembre il principe Harry ha compiuto 41 anni lontano da Londra, immerso nella quotidianità californiana con Meghan e i figli. Dall’altra parte dell’oceano, però, il silenzio di William e Kate ha fatto più rumore di qualsiasi augurio: un’assenza letta da molti come un segnale chiaro, più che come una semplice dimenticanza. E se l’incontro con Re Carlo degli scorsi giorni aveva acceso qualche speranza di riavvicinamento, i segnali arrivati dai fratelli raccontano una storia diversa: il gelo con William e Kate sembra cristallizzato. Kate Middleton, il segnale dietro i mancati auguri a Harry. 🔗 Leggi su Dilei.it

